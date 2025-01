Francavilla Fontana, “solidarietà marinara” per i piccoli degenti del reparto di Pediatria del Camberlingo

Una rappresentativa del Gruppo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) di Francavilla Fontana guidata dal presidente, Capitano di Fregata Pasquale Dell’Aquila ha fatto visita questa mattina ai piccoli degenti del Reparto di Pediatria e Neonatologia accompagnando la loro Befana (il socio Francesco Candita) nella consegna della tradizionale calza ai bimbi degenti, segno concreto di vicinanza e solidarietà in un momento così delicato per loro e le rispettive famiglie. L’iniziativa solidale, svoltasi alla presenza del presidente di ASSOARMA Città di Oria e Delegato Regionale ANMI Puglia Centrale, Cav. Giuseppe Desimone, è stata molto significativa nella sua semplicità ed ha visto anche il pieno coinvolgimento del personale medico e sanitario in servizio. Grazie quindi alla grande sensibilità del Direttore Sanitario del Presidio Ospedaliero Dr. Francesco Paolo Lisenna e del Primario del Reparto UOC di Pediatria e Neonatologia, Dr Biagio De Mitri, è stato possibile vedere sui volti dei piccoli degenti grande felicità testimoniata da uno splendido sorriso, segno tangibile di elevatissima professionalità e attenzione verso i piccoli degenti e le loro famiglie. Il Gruppo A.N.M.I. di Francavilla Fontana collabora con il Circolo Cittadino presso cui ha sede.

