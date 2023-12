Francavilla Fontana, rischia un nuovo degrado il campo polivalente di San Lorenzo

Rischia un nuovo degrado il ristrutturato campo polivalente situato nel quartiere San Lorenzo a Francavilla Fontana. Nessun passo in avanti per l’affidamento in concessione della struttura, da anni in stato di abbandono e degrado e rinato grazie ad un finanziamento da 100 mila euro ottenuto dall’amministrazione comunale nell’ambito del bando regionale per la valorizzazione delle strutture sportive presenti sul territorio. Il campo si presenta con una rinnovata recinzione e illuminazione ed è dotato di un’area da gioco su cui è possibile praticare tre attività sportive: calcetto, tennis e pallamano.

“Un presidio fondamentale per il quartiere che, con una gestione professionale, potrà diventare anche una occasione di crescita economica”, parole pronunciate a suo tempo dal sindaco Antonello Denuzzo. Tutto è ancora fermo. Nessun passo in avanti.

