Francavilla Fontana, nominato un nuovo primario per Ginecologia e Ostetricia al Camberlingo

Nominato un nuovo primario per il reparto di Ginecologia ed Ostetricia del “Camberliongo”. Si tratta del dottore Francesco Paolo Caroli, secondo in graduatoria, già dirigente di Aiuto di Ginecologia e Ostetricia presso la Casa di Cura Salus di Brindisi dal 1998 al 2019. Attualmente è dirigente medico in Ginecologia e Ostetricia presso l’ospedale francavillese. L’Asl di Brindisi ha proceduto con atto deliberativo del 4 dicembre scorso allo scorrimento della graduatoria. Si tratta di un incarico quinquennale il cui contratto non è stato ancora perfezionato. Succede al dottore Luigi Troiano che, con una nota del 14 ottobre scorso, tra diverse polemiche, aveva comunicato le proprie dimissioni dal servizio.

