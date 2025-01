FRANCAVILLA FONTANA – Stava chiudendo il cancello della scuola, quando il gancio ha ceduto e la pesante struttura in ferro lo ha travolto, ferendolo ad un piede. Per fortuna nulla di grave, ma poteva finire davvero male per lo sfortunato collaboratore scolastico della scuola media “Virgilio” di Francavilla Fontana che, nella serata di mercoledì, ha riportato un trauma e, dopo i soccorsi, è stato medicato al Pronto soccorso dell’ospedale Dario Camberlingo di Francavilla Fontana.

Cede cancello della scuola: ferito collaboratore

Sul posto, allertato dalla dirigenza scolastica, anche il sindaco Antonello Denuzzo. A scopo cautelativo, oltre a mettere in sicurezza la parte di cancello “caduta”, è stata smontata anche la metà che, invece, era rimasta “in piedi”. L’area è stata transennata dalla polizia locale, mentre l’accesso da quel lato della scuola è stato interdetto.

