Francavilla Fontana, avanzamenti di carriera in municipio tra veleni e sospetti

L’ex senatore Euprepio Curto denuncia “anomalie procedurali” in merito agli avanzamenti di carriera in municipio a Francavilla Fontana e parla di “un mostruoso deficit di legalità”. Finisce nella bufera la delibera sul nuovo “Piano Integrato di Attività e Organizzazione” varata dall’esecutivo che, secondo Curto, prevede cinque progressioni verticali. L’unica Area ad essere stata esclusa dalle “promozioni” quella dei Servizi Finanziari per volere a dire dell’ex parlamentare di “un don Rodrigo” che avrebbe impedito la carriera di una dipendente di quel settore colpevole del fatto “di aver candidata alle ultime amministrative la propria figlia in Forza Italia”. Accuse gravissime tutte da provare e da accertare. Dichiara Curto: “Una sorta di diniego preventivo corredato dal silenzio del Don Abbondio di turno, da cui emerge una condotta amministrativa di una gravità inaudita sotto l’aspetto etico e morale, ma anche sotto altri delicati profili”.

