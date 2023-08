Francavilla Fontana, approvati dal Consiglio gli equilibri di bilancio

Approvati gli equilibri di bilancio del Comune di Francavilla Fontana. Conti in ordine e nuovi investimenti, è questo in sintesi il contenuto degli equilibri di bilancio, il provvedimento approvato dal consiglio comunale di Francavilla Fontana nella seduta di lunedì scorso. “Gli equilibri di bilancio – spiega l’assessore al Bilancio Eleonora Marinelli – chiudono il ciclo dei documenti economici del 2022. Le previsioni di spesa che avevamo avanzato hanno trovato conferma nei numeri portati in Consiglio, per questo non dobbiamo adottare correttivi di alcun tipo. Ora possiamo pensare a ulteriori investimenti utilizzando l’avanzo di amministrazione”.

Nel corso della seduta approvato un emendamento. “Abbiamo presentato insieme alle forze politiche di opposizione – fa sapere Maria Passaro di Libera – un emendamento condiviso successivamente con il consiglio comunale, che porti l’amministrazione ad intervenire con risorse proprie al sostegno degli affitti per la casa messo in discussione dal governo centrale”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp