M5S Puglia: ‘Senza Reddito migliaia di famiglie disperate’

“Aver comunicato con un sms a 170.000 famiglie la sospensione del Reddito di cittadinanza, in attesa di una eventuale presa in carico dei servizi sociali del Comune di residenza, ha gettato nella disperazione migliaia di persone e provocato un prevedibile caos con uffici comunali e sedi sindacali presi letteralmente d’assalto. Una decisione sbagliata da parte del Governo Meloni, aggravata da una pessima comunicazione. Non si può scaricare tutto sui Comuni che stanno facendo il massimo, ma non hanno materialmente le risorse per far fronte a una simile situazione”.

Lo dichiarano Marco Galante. capogruppo del M5S, Cristian Casilli, vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, e Grazia Di Bari, consigliera con delega alla Cultura, i quali annunciano che chiederanno “di audire in Consiglio regionale l’Anci e sindacati per avere un quadro della situazione dettagliato e report da analizzare. In questo modo potremo capire quali azioni mettere in campo a tutti i livelli per non lasciare sole le persone più fragili e i Comuni”.

