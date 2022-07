L’amministrazione comunale ha avviato i lavori per l’installazione dei due varchi videosorvegliati che, in aggiunta a quello già posizionato in piazza Vittorio Emanuele II, avranno il compito di impedire gli accessi nel centro storico cittadino ai veicoli non autorizzati. I lavori stanno interessando le postazioni di via Chiesa Matrice intersezione via Dante e di via Cardinale Spinelli intersezione via Municipio