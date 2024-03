Francavilla Fontana, Alessio Spirito danzatore acrobatico vince l’edizione “Dalla strada al palco”

Un francavillese da anni residente a Villaricca (Napoli) ha vinto l’edizione 2024 di “Dalla strada al palco”. Si tratta di Alessio Spirito nato a Francavilla Fontana 39 anni fa. A consegnare ieri sera il premio ad Alessio Spirtito nella finale andata in onda su Rai 2 sono stati Alba Parietti e Sergio Friscia.

Alessio è un danzatore che si dedica all’acrobatica area. Le sue perfomance mozzafiato in tv hanno riscosso successo. Il danzatore utilizza per queste sue acrobazie tessuti, cerchi, rete per creare dei numeri avvincenti e spettacolari. Artisti di strada si sono cimentati nel corso delle puntate del talent condotto da Nek.

Diversi francavillesi via social hanno fatto gli auguri al bravo danzatore che non ha mai dimenticato le sue origini.

