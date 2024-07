Forum in Masseria, vice ministro Finanze Leo: “Italia più competitiva in Europa”

MANDURIA – Il vice ministro alle Finanze Maurizio Leo ha aperto la sessione pomeridiana del Forum in Masseria. Favorire gli investimenti, migliorare la produttività, fronteggiare l’evasione fiscale attraverso un percorso innovativo e tecnologico degli accertamenti, sono stati alcuni dei temi portanti affrontati sul palco di Bruno Vespa.

Sviluppo, politiche comuni e fisco: strategie per rendere l’Italia competitiva in Europa.

La tenuta dell’economia italiana è buona, necessario adeguare le leggi dell’economia all’evoluzione dei tempi, alla velocità della tecnologia. Le banche risultano più efficienti in relazione alla competitività delle aziende.

“Il rafforzamento patrimoniale delle banche finisce con l’agevolare l’accesso al credito”, così il vice ministro alle Finanze Leo.

CONTRIBUTI PER INCENTIVARE GLI ACQUISTI

“Il nostro sistema sui crediti d’imposta oggi sono una maionese impazzita. Così il vice Ministro Leo. Esistono crediti d’imposta che creano incertezze, con conseguenze gravi per le imprese.”

In Italia abbiamo meno flessibilità a causa del debito pubblico.

