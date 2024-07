Forum in Masseria, Pichetto Fratin: “Il nucleare è un percorso obbligato”

MANDURIA – Il Ministro per l’ambiente Gilberto Pichetto Fratin ha aperto la sesta edizione di Forum in Masseria, presso la tenuta “Li Reni” di Bruno Vespa. Sul tema dell’energia nucleare, ha parlato di percorso obbligato: “E’ possibile che il primo reattore nucleare sia pronto nel 2030? “Io non sono in grado di dirlo. I ricercatori dicono tra il 2028 ed il 2030, e io dico:’Bene, aspetto il prodotto, partecipo alla ricerca e alla sperimentazione. Poi può essere il 2030 oppure il 2031 ma è un percorso obbligato per il nostro Paese”. Così il ministro dell’Ambiente,

Gilberto Pichetto, ha risposto a Bruno Vespa dal palco di ‘Forum in masseria’, la rassegna organizzata a Manduria in collaborazione con ‘Comin & partners’.

Il ministro ha assicurato che sul nucleare “come governo siamo determinati. Stiamo andando avanti su ricerca e sperimentazione verso la quarta generazione, i cosiddetti piccoli reattori, ma anche sulla fusione”.

