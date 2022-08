FOGGIA – Diventa pesantissimo il bilancio dell’incidente stradale mortale avvenuto nelle scorse ore nel foggiano, sulla strada che collega Lucera a Pintecorvino. Non ce l’ha fatta Luigia Boccamazzo di 35 anni, che si trovava in sella alla bici elettrica investita ta da un’auto. Era ricoverata in ospedale in condizioni disperate, subito dopo il drammatico sinistro aveva perso la vita anche la giovanissima Amelia Capobianco, 23enne