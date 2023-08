Foggia, si ravviva il mercato: le ultime

FOGGIA – Sembra essersi risvegliato il mercato del Foggia, e non solo. Negli ultimi giorni i rossoneri hanno ufficializzato alcune operazioni in entrata, a partire da Emmanuele Salines, esterno destro che torna in rossonero dalla Feralpisalò a titolo definitivo, avendo già calcato il prato dello “Zaccheria” in Serie D quattro anni fa. Nel capoluogo dauno è approdato anche il centrocampista Mattia Fiorini, classe 2001 in prestito secco dalla Fiorentina e reduce dall’esperienza con il Fiorenzuola. La priorità al momento resta quella di rinforzare il reparto arretrato: nelle ultime ore si sarebbe registrata una trattativa per il ritorno di Christian Rutjens, che sarebbe ben volenteroso di indossare ancora la maglia rossonera, accontentandosi delle cifre pattuite nella passata stagione. Definitivamente sfumato il ritorno di Ivan Kontek, passato ufficialmente alla Virtus Entella dove ritroverà Davide Petermann. Tiene ancora banco il “caso-Frigerio”: il centrocampista non si è ancora aggregato al gruppo, avendo saltato anche il ritiro. La volontà dell’ex Milan è di lasciare il Foggia ma la società è stata ben chiara: non ci sono offerte concrete e l’intenzione è quella di proporre a Frigerio il rinnovo del contratto. Sembra essere salda, invece, la posizione di Garattoni, ormai diventato capitano nonostante un timido tentativo da parte del Crotone.

Il Foggia scenderà in campo a Stornara sabato 26 agosto alle 17 per un test contro il Real Siti, formazione del Girone A di Eccellenza Pugliese. Attesa, intanto, per il Consiglio di Stato, udienza prevista per martedì 29 agosto. Anticipata al 4 settembre la discussione del ricorso al TAR.

