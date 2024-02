Foggia – Un video che sta circolando in rete ed è stato diffuso anche dalla testata on line L’immediato riprende un macchinista delle ferrovie del Gargano che guida un treno con una bambina in braccio. Il volto del macchinista non è visibile ma la scena è ben chiara, al punto che il gruppo Ferrovie del Gargano ha diramato una nota in cui si fa presente che “l’azienda è già al lavoro per accertare le responsabilità”.

“Il caso si è verificato – chiarisce la nota – su un treno in servizio sulla tratta Foggia-S.Severo-Peschici. Il comportamento non regolamentare dell’operatore non ha causato conseguenze”.

Stando ad indiscrezioni – non è escluso che qualche passeggero abbia chiesto al macchinista (si tratterebbe di un autista della provincia di Foggia con grande esperienza alle spalle da anni in servizio presso il gruppo) di poter tenere la bambina in braccio per scattare qualche foto e video, poi diffuso in rete dallo stesso autore. Il gruppo ferrovie del Gargano sta anche cercando di risalire all’autore del video per chiarire l’esatta dinamica di quanto accaduto, considerato che la cabina in cui si trova il macchinista non è accessibile dall’esterno.

Antonella D'Avola