Foggia – Un imprenditore di 47 anni di Foggia è stato aggredito, picchiato e derubato nella sera del 20 Aprile in Via Della Rocca, in pieno centro cittadino. L’uomo stava camminando quando è stato avvicinato da tre giovani. Mentre uno faceva da palo altri due a bordo di uno scooter hanno minacciato l’imprenditore, colpendolo con calci e pugni e derubandolo dell’orologio e dello zaino contenente portafogli con denaro, computer e altri effetti personali.

L’uomo è stato medicato dal personale del 118. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato al cui vaglio ci sono già i filmati delle telecamere della zona.

“Esprimo la solidarietà mia e della Confcommercio all’imprenditore aggredito e rapinato ieri sera mentre rientrava a casa. Un gesto vile e privo di significato che non dovrebbe appartenere a una città come Foggia. Negli ultimi tempi si sentono nuove parole, nuovi gesti e il capoluogo ha voglia di riscatto. È compito anche nostro ridurre sempre più il perimetro di certe azioni criminali – così il presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia provincia di Foggia, Antonio Metauro. Sono convinto che anche questa volta la risposta delle forze di sicurezza non tarderà ad arrivare, ma è indubbio che non dobbiamo perdere l’attenzione sul combattere la criminalità e la microcriminalità che sporca questa città. La nostra Associazione da tempo ha avviato e rafforzato un dialogo con la Prefettura e la Questura proprio per non lasciare da soli i nostri imprenditori che quotidianamente lottano contro questa piaga”, ha concluso Metauro.

