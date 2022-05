Foggia (FG) – Al Salone Internazionale del Libro di Torino, la Regione Puglia presenta per la sua lei a edizione il Premio di letteratura per ragazzi e ragazze “la Magna Capitana”. Coinvolti oltre quattromila bambini e ragazzi dell’intera Puglia, per un totale di duecento classi delle sei provincie pugliesi, fra scuole primarie e istituti di istruzione secondaria di primo grado. Tutti i dettagli saranno illustrati sabato 21 maggio alla XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro nello stand della regione Puglia.