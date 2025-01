Foggia, fischi durante il minuto di raccoglimento: “La morte non è uguale per tutti”

Una bordata di fischi ha accompagnato il minuto di silenzio per ricordare Aldo Agroppi allo “Zaccheria” prima dell’inizio di Foggia-Team Altamura, gara valida per la ventunesima giornata del girone C di Serie C. Esposti anche due striscioni da parte delle curve rossonere: “La morte non è uguale per tutti”. Il riferimento è alla decisione della FIGC di non concedere un minuto di raccoglimento per le quattro giovani vite spezzate nel tragico incidente stradale del 13 ottobre 2024 a Potenza. Un lutto che ha colpito profondamente la tifoseria rossonera.

