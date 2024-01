Foggia, è ufficiale la cessione di Peralta al Catania

FOGGIA – Adesso è ufficiale, il Foggia ha ceduto Diego Peralta al Catania. L’attaccante italo-argentino, classe ’96, passa al club etneo a titolo definitivo dopo un anno e mezzo in maglia rossonera. Peralta ha totalizzato 8 gol e 13 assist in 68 presenze dal suo arrivo in Capitanata nell’estate del 2022, per lui una sola rete nella stagione corrente nonostante le 18 apparizioni.

