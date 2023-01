Foggia: Cocaina nel box, arrestato ex consigliere comunale

Ignazio Grosso, 85 anni ed ex consigliere comunale di Foggia, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile. In un box da lui utilizzato, i poliziotti hanno scoperto una pietra di cocaina del peso di 100 grammi. Grosso, che si è dichiarato innocente, ora dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto il 30 dicembre scorso: il gip, al termine dell’udienza di convalida, ha rimesso l’ex consigliere in libertà.

