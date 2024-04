Foggia – Cerignola, i play off passano ancora dallo “Zac”

In Capitanata è cominciata la settimana più calda dell’anno, e non certamente per il clima. Sale l’attesa in vista di Foggia-Cerignola, derby decisivo per l’accesso ai playoff, potenzialmente un thriller, proprio come un anno fa, quando la rimonta dei rossoneri entrò di diritto nella storia della terza serie nazionale. Due squadre che continuano ad andare a braccetto, un punto di distacco nella passata stagione, stessa situazione attuale, seppur qualche gradino più giù. Tra i pro il duello, statisticamente, sembrerebbe molto meno equilibrato di quel che è realmente: quattro vittorie gialloblù contro l’unica, ma probabilmente più significativa, vittoria rossonera. Che Foggia-Cerignola fosse uno dei derby più imprevedibili del campionato lo si era già capito il 20 novembre del 2022: allo “Zaccheria” l’Audace rimonta clamorosamente le reti di Costa e Peralta, Russo, Malcore e Neglia consegnano alla storia del club ofantino un successo indimenticabile, il primo nel prestigioso impianto foggiano. Vittoria netta quella del 19 marzo 2023, la tripletta di Malcore annichilisce un Foggia in preda alle difficoltà del momento, 4-2 nel primo derby professionistico disputato al “Monterisi”. Come se non bastasse, il sorteggio dei playoff decide di scherzare col destino, incrociando le due daune al primo turno nazionale: 18 maggio, gara d’andata, Cerignola tocca il cielo con un dito, quattro reti, ancora, 4-1 e qualificazione in tasca… soltanto all’apparenza. 22 maggio: Schenetti, Frigerio, Kontek, tre nomi incisi nella storia del derby di Capitanata, un quarto d’ora di follia dà il via alla cavalcata terminata ad un metro dalla B, una ferita ancora aperta per i tifosi gialloblù, un 3-0 esaltante quanto drammatico. Il Cerignola si rifà battendo il 18 dicembre i cugini per 2-0, confermando la supremazia tra le mura amiche. Undici mesi dopo quella clamorosa notte, come nei film più intriganti, i playoff di Foggia e Cerignola passano ancora dallo “Zaccheria”, agli spareggi c’è spazio, forse, soltanto per una. Che lo spettacolo abbia inizio.

