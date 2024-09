Foggia, Brambilla: “Monopoli avversario da prendere con le pinze”

Vincere per volare sulle ali dell’entusiasmo. È quanto si augurano i tifosi del Foggia, reduce dal primo successo in campionato contro il Team Altamura. Tre punti salutati con soddisfazione dal tecnico dei rossoneri Massimo Brambilla, il quale però predica calma: “Dopo la prima vittoria in campionato si è creato più entusiasmo e fiducia nel gruppo. Vedo, però, grande equilibrio. I tre punti di Bari sono molto importanti ma in settimana abbiamo lavorato con la testa giusta e siamo pronti per disputare un’altra prova intensa per fare bene contro il Monopoli”.

Emergenza a centrocampo: “L’assetto tattico non cambierà, la nostra strategia non è legata agli infortuni. Domani non ci saranno ancora due giocatori importanti come Danzi e Da Riva ma abbiamo la possibilità di far giocare altri giocatori, la rosa me lo permette e siamo tranquilli. Oggi valuteremo le condizioni di Tascone, non è al meglio ma abbiamo ancora la rifinitura a disposizione. Gargiulo? Sta bene, non è al massimo perché in estate ha svolto allenamenti individuali ma è pronto per dare il suo contributo”

Murano: “Jacopo ha scontato le due giornate di squalifica ma non è ancora al massimo. Ha superato un problema alla schiena e non vede l’ora di calcare il manto erboso dello Zaccheria”.

Monopoli: “Affronteremo una squadra esperta e ricca di giocatori di qualità. In Coppa Italia ci ha messi in difficoltà e gioca molto bene. Contro il Sorrento non meritava di perdere e avrà voglia di riscattarsi. È un avversario da prendere con le pinze ma rispetto al match precedente stiamo meglio e vogliamo disputare una gara migliore. Da parte nostra ci dovrà essere equilibrio in ambo le fasi, avremo il pubblico dalla nostra parte e cercheremo di alzare l’intensità”.

Millico: “Millico ha sempre lavorato a parte per un fastidio muscolare e decideremo in queste ore. Non ritengo sia il caso di assumerci rischi per infortuni muscolari di questo tipo ad inizio stagione”.

Crescita: “Abbiamo ampi margini di miglioramento sotto tutti gli aspetti. Dobbiamo crescere sotto il punto di vista della personalità nella gestione della palla e in alcune situazioni. A volte siamo troppo frenetici nella zona nevralgia del campo ma ogni giorno vedo dei progressi da parte della squadra e dobbiamo continuare su questa strada”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author