Foggia, blitz della Polizia Locale contro l’abusivismo commerciale

Nella giornata di mercoledì 13 novembre, la Polizia Locale, in collaborazione con la Questura di Foggia, ha condotto un’importante operazione per contrastare la vendita abusiva e l’occupazione irregolare di suolo pubblico.

L’intervento, eseguito in diverse zone della città, ha portato al sequestro di merce illegale e all’emissione di numerose sanzioni amministrative, confermando l’impegno delle autorità nel garantire il rispetto delle norme e la tutela degli spazi comuni.

In mattinata, un primo controllo è stato effettuato in Via Mastelloni, dove è stato fermato un venditore di ortofrutta privo di autorizzazioni. La merce è stata sequestrata e destinata alla distruzione secondo la normativa regionale. Successivamente, gli agenti hanno effettuato un sopralluogo in Via Capozzi, dove un’attività commerciale, pur autorizzata, esponeva merce in violazione delle norme sull’occupazione del suolo pubblico, ricevendo una sanzione.

Sempre nella mattinata, in Via Zuppetta, un venditore di merce usata è fuggito alla vista degli agenti, che hanno comunque provveduto al sequestro della merce. In Via Virgilio, infine, è stato bloccato un altro venditore abusivo: il veicolo utilizzato, privo di revisione e soggetto a provvedimenti amministrativi, è stato sequestrato grazie alla collaborazione con la Polizia Stradale.

“Queste operazioni dimostrano l’impegno per la sicurezza e la legalità nelle nostre strade – ha dichiarato l’assessore Daniela Patano -. Continueremo a intervenire con la massima serietà per garantire un ambiente sicuro e rispettoso delle regole.”

L’operazione si inserisce in un programma di controlli che proseguirà nelle prossime settimane, con l’obiettivo di rafforzare il rispetto della legalità sul territorio.

