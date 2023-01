LECCE – Meno burocrazia e più organizzazione, più medici e più risorse per far fronte alla carenza di personale , più sicurezza, sono le principali richieste, della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale avanzata e anche a Lecce oltre che a livello regionale, troppe criticità, che poi si ripercuotono sui pazienti, una situazione non più accettabile che potrebbe portare allo sciopero di alcuni giorni per l’inizio di marzo

Tutto questo mentre cresce il numero di pazienti e di lavoro, secondo gli ultimi dai diffusi dalla FIMMG, nel 2022 in Puglia sono state 40 milioni le visite effettuate dai poco più di 2600 medici, +11% di accessi e il numero medio di pazienti visitati almeno una volta all’anno è aumentato dell’8%, e anche la provincia di Lecce riflette l’andamento regionale.

