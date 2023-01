Si è tenuta presso l’aula bunker di Borgo san Nicola l’udienza preliminare del processo Re Artù.La richiesta di rinvio a giudizio era stata avanzata per Ruggeri e per altre 22 persone. Richiesta di rito abbreviato per 5 imputati e la

Provincia di Lecce si è costituita parte civile insieme ad Asl di Lecce e Sanitaservice

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts

