Fiera del Levante: oltre 50mila ingressi nel primo fine settimana

Numeri più che positivi per l’86esima Campionaria della Fiera del Levante nel primo week end: oltre 50.000 ingressi con numerosi visitatori che hanno affollato il quartiere fieristico. Un dato soddisfacente per un solo giorno e mezzo di Fiera, considerando che sabato 9 settembre, giorno dell’inaugurazione, la manifestazione ha aperto al pubblico a partire dalle 14.00.

Nonostante le calde temperature, che consentivano una giornata al mare, i baresi e non solo hanno preferito passeggiare tra i viali e i padiglioni della Campionaria. Dimostrazione concreta che i visitatori hanno apprezzato l’organizzazione e la pulizia del quartiere fieristico.

L’ottima affluenza quindi ha confermato la voglia di curiosare tra gli stand, fare acquisti o, più semplicemente, rivivere con gioia una manifestazione tanto attesa che ha fatto la storia della città di Bari.

“Sono soddisfatto dei sorrisi dei visitatori e dei primi commenti molto embrionali degli espositori ma siamo troppo in anticipo per fare bilanci. La mia prima vera soddisfazione è stata vedere viali pieni e famiglie che compravano e si divertivano. Inoltre ottima è stata l’affluenza sia al primo evento del Bari calcio di Telebari e dello spettacolo Che sera!…. in Fiera di Telenorba che ieri sera ha intrattenuto fino alle 23.30 oltre 2000 persone nel quartiere fieristico”, dichiara il presidente della Nuova Fiera del Levante Gaetano Frulli.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp