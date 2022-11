Condividi su...

La Fidelis Andria ha annunciato il rientro del socio Giuseppe Catapano (nella foto), al quale è stato affidato il ruolo di presidente onorario. Nominato anche il nuovo direttore commerciale e marketing: si tratta di Pietro Lamorte negli scorsi anni già nella Fidelis come direttore finanziario. “Siamo felicissimi di poter riabbracciare a pieno regime Giuseppe Catapano nella famiglia Fidelis – spiega in una nota il consigliere e rappresentante legale pro tempore Riccardo Dell’Olio –. Appianate alcune passate diverse visioni, siamo felici di poter contare nuovamente sulla professionalità di Pietro Lamorte che completa, tra le altre cose, una casella vuota nell’organigramma della società. Ora serve più che mai unità di intenti per poter risalire in classifica e conquistare una importante salvezza dando anche un futuro più roseo alla società”.