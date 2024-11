Fidelis Andria forza cinque: 1-0 al Francavilla in Sinni, i biancoazzurri non si fermano più

Basta un gol di Da Silva alla Fidelis Andria per conquistare la quinta vittoria consecutiva e continuare il proprio inseguimento alle posizioni di vertice della classifica: al Degli Ulivi contro il Francavilla in Sinni termina 1-0 a favore dei federiciani che salgono a quota 18 punti agganciando il quarto posto in solitaria, alle spalle di Nocerina, Casarano e Virtus Francavilla.

Scaringella opta per il consueto 4-2-3-1 con Babaj, Kragl e Fantacci sulla trequarti a supporto dell’unica punta Da Silva, Nolè replica con un 3-5-2 nel quale Ivancic ed Esposito sono i due riferimenti offensivi. In cronaca. Partono forte i padroni di casa: al minuto 13, su un calcio d’angolo battuto da sinistra, è Maddaloni a creare il primo sussulto con un colpo di testa che esalta i riflessi di Prisco; l’estremo difensore lucano non può nulla cinque minuti dopo però, quando un altro cross da sinistra trova libero al centro dell’area Da Silva: l’attaccante ex Gravina non ci pensa su due volte e con una girata di testa dipinge una traiettoria che finisce in fondo al sacco. 1-0 Fidelis. I padroni di casa controllano senza però costruire altri pericoli, gli ospiti non riescono a trovare una vera e propria reazione, la prima frazione si conclude senza ulteriori emozioni.

Inizio di ripresa ancora di marca biancoazzurra: al minuto 50 un colpo di testa di Babaj sugli sviluppi di calcio piazzato viene intercettato sulla linea da un difensore avversario; un minuto dopo sempre il numero 77 fa il suo ingresso in area dal vertice di destra e lascia partire un destro potente respinto in corner da Prisco. I padroni di casa non trovano il bis, i rossoblù provano ad approfittarne e alzano il loro baricentro: al minuto 71 è il neoentrato Romano, con una girata volante dal centro dell’area, ad andare vicino al colpo grosso; nella circostanza è attento in due tempi Esposito. Scaringella getta nella mischia forze fresche dalla panchina e la squadra sembra beneficiarne. Al minuto 84 ci prova La Monica dal vertice destro dell’area, ma la sua conclusione è fuori misura; al minuto 87 lo stesso ex Sorrento imbecca Babaj che a tu per tu con Prisco da posizione defilata si lascia ipnotizzare da quest’ultimo in uscita. I federiciani tengono senza rischiare nient’altro e sfiorano il bis nuovamente con La Monica che al minuto 94 spreca tutto davanti al portiere avversario. La contesa termina sull’1-0 dopo 5 minuti di recupero, il Degli Ulivi può far festa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author