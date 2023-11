Fidelis Andria-Barletta, il messaggio dei due sindaci

BAT – Dopo 10 anni, torna il derby della BAT tra Fidelis Andria e Barletta. Le due squadre in campo al Degli Ulivi domenica 19 novembre alle ore 16:00, match in diretta su Antenna Sud. Il messaggio dei due sindaci, Giovanna Bruno e Cosimo Cannito. Partita vera in campo, gemellaggio ultratrentennale sugli spalti.

