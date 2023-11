Fidelis Andria-Barletta, 2700 biglietti per i tifosi biancorossi

ANDRIA – L’intero settore ospiti del Degli Ulivi a disposizione, compreso lo spicchio adiacente alla Tribuna. I tifosi del Barletta si preparano per il derby di domenica in casa della Fidelis Andria, in programma alle 16:00 e in diretta su Antenna Sud. Saranno 2700 i tagliandi a disposizione dei supporters biancorossi, che potranno contare sull’intera capienza.

La disposizione ufficiale è arrivata nel primo pomeriggio di mercoledì, al termine della riunione del GOS presso la Questura della BAT. A giocare un ruolo importante, il gemellaggio ultratrentennale che lega le due tifoserie, in una festa di sport annunciata a prescindere dal risultato in campo. La vendita, autorizzata sul circuito Vivaticket, si aprirà mercoledì pomeriggio e terminerà sabato 18 novembre alle 19:00.

