Eccellenza/B: un ex Taranto e Casarano per la difesa del Manduria

Mercato in fermento in casa Manduria. La società si è mossa in queste ore assicurandosi le prestazioni di Rocco D’Aiello (classe ’86), difensore esperto che tornerà utile per la seconda parte di stagione. D’Aiello ha prima risolto il contratto con il suo vecchio club, l’ASD Molfetta Sportiva, squadra che milita nel Girone A di Eccellenza pugliese, per poi accordarsi con i biancoverdi. Il giocatore si è aggregato al gruppo e sarà disponibile per la partita di coppa di con l’Ugentok in programma giovedì 16 novembre.

Ecco il comunicato della società. “L’Ug Manduria Sport comunica di aver tesserato il calciatore Rocco D’Aiello, esperto difensore centrale di origini palermitane, in forza all’ASD Molfetta Sportiva in questa prima parte di campionato. Ha avuto un trascorso importante tra i professionisti e, nelle ultime stagioni, ha indossato le maglie di Manfredonia, Corato, Casarano, Como e Taranto”.

