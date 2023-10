Fiction, a Luisa Ranieri le chiavi della Città di Bari

BARI – “Se oggi la nostra città è sotto i riflettori è grazie a Luisa Ranieri che ha portato Bari sul piccolo schermo con la sua interpretazione di Lolita Lobosco”. È questa la motivazione che ha spinto il Comune di Bari a conferire le chiavi della città a Luisa Ranieri, interprete della serie tv Lolita Lobosco, che – nel corso di tre stagioni (la prossima la vedremo su Rai Uno a marzo prossimo) è entrata nel cuore dei baresi grazie al suo talento, alla semplicità e all’ironia. La cerimonia al teatro Piccinni di Bari alla presenza dei tantissimi cittadini accorsi per l’occasione e del primo cittadino di Napoli, Gaetano Manfredi.

L’attrice partenopea – reduce dal red carpet capitolino per la nuova fatica cinematografica di Ferzan Ozpetek presentata alla festa del Cinema di Roma, ha ringraziato il suo pubblico, un pubblico che da sempre l’ha amata sia sul piccolo che sul grande schermo. E no, questa consegna proprio non se l’aspettava.

