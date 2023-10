“Io pedalerò per te”, la solidarietà su due ruote

Bari – Alla fine, Pasquale Marinelli non ci ha pensato due volte, ha imbracciato la bicicletta e si è messo a pedalare: 1046 chilometri da Brescia fino al cospetto della cattedrale di Bari, per poi ripartire per Taranto. Un pegno d’amore in ricordo della piccola Federica, scomparsa all’età di cinque anni, e la volontà di raccogliere fondi a sostegno dell’oncologico del capoluogo ionico, con il supporto di associazioni e privati.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp