Fc Matera, Torrisi: “Grande maturità. Obiettivi? Non ci poniamo limiti”

“È una vittoria importante arrivata dopo una partita difficile ma me lo aspettavo alla vigilia. Ho trovato un Angri completamente diverso da quello che avevo studiato e visto nelle ultime partite. Una squadra con un atteggiamento differente. Ci hanno lasciato pochi spazi rispetto alle partite precedenti”. Sono le parole del tecnico Alfio Torrisi dopo la vittoria del suo Matera in quel di Angri.

Sulla partita: “Abbiamo avuto un buonissimo approccio alla partita. Siamo riusciti a sbloccarla su un’intuizione che abbiamo studiato in settimana. La squadra, però, ha dimostrato maturità importante anche dal punto di vista della gestione. Perché quando si ambisce a qualcosa di importante, è fondamentale essere bravi anche a gestire”.

Sugli obiettivi: “Non ci poniamo limiti. Sappiamo che rappresentiamo una piazza importante. Dobbiamo conquistare più punti possibili, poi alla fine ci saranno i verdetti. Dobbiamo continuare questo percorso di crescita che la squadra sta facendo abbastanza bene”.

Sugli aspetti: “Oggi sono ancor più soddisfatto rispetto a domenica scorsa contro la Virtus Francavilla. Perché dal punto di vista della gestione, la squadra ha dimostrato di avere delle pause importanti. E soprattutto nei 90 minuti ha dimostrato grande maturità. E non era facile contro questo Angri. Perché abbiamo giocato in un ambiente particolare e contro una squadra che vuole conquistare punti importanti per la salvezza. Torno a casa molto soddisfatto”.

