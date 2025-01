Fc Matera, i calciatori: ‘Ci siamo allenati regolarmente in palestra’

Lo staff tecnico e i calciatori del Matera hanno smentito le ricostruzioni giornalistiche diffuse nella mattinata di mercoledì 8 gennaio e che attribuivano la decisione di non allenarsi al mancato pagamento degli stipendi. La società ha precisato che l’allenamento si è svolto regolarmente in palestra, come previsto e concordato con lo staff tecnico.

Il comunicato

