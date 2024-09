Fc Matera, Ciullo: “Nardò molto forte ma noi non siamo da meno”

“Mi auguro che sia una buona partita da parte nostra. Dobbiamo essere consci di affrontare una squadra forte come il Nardò. Ovviamente, anche noi non siamo da meno. Però, siamo consapevoli di affrontare una squadra che viene da un’ottima vittoria in trasferta. Domani mi auguro sia una partita bella”. Parla così, alla vigilia della sfida contro il Nardò, il tecnico dei biancoazzurri Salvatore Ciullo ai microfoni di Antenna Sud.

Sul Nardò: “È un’ottima squadra. Hanno fatto davvero molto bene sul mercato acquistando giocatori importanti, alcuni anche di categoria superiore se dobbiamo parlare dei singoli. È sicuramente una buona squadra. Fa sicuramente parte di quelle quattro-cinque formazioni che sono partite con obiettivi importanti ad inizio stagione. Magari rispetto alle altre non ha nomi altisonanti ma è comunque un’ottima squadra”.

Sulla partita: “In campo ci saranno due squadre forti. Noi, ovviamente, cercheremo di avere la meglio sugli avversari. E lo stesso, faranno anche i nostri avversari”.

Sulla squadra: “È stata una buona settimana. Tutti stanno bene, anche Cipolletta che contro il Francavilla ha avuto un piccolo problema. Abbiamo lavorato molto bene e finora sono tutti disponibili”.

