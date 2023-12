Fasano, potenziati controlli contro i reati predatori

Durante le festività natalizie, i Carabinieri della Compagnia di Fasano, sotto il Comando Provinciale Carabinieri di Brindisi, hanno implementato servizi straordinari per il controllo del territorio. L’obiettivo principale era prevenire e reprimere i reati predatori per garantire tranquillità ai cittadini che affollavano luoghi di svago, locali pubblici, e mercatini natalizi.

In particolare, i Carabinieri di Fasano hanno ampliato i servizi di sorveglianza sia nei centri urbani che nelle zone più remote del comune consentendo controlli dettagliati e capillari sul territorio.

Nell’intero periodo autunnale, le forze dell’ordine hanno eseguito numerose perquisizioni personali e domiciliari, controllato oltre 1170 veicoli, identificato più di 1700 individui e ispezionato numerosi esercizi pubblici. Inoltre, sono state contestate varie violazioni al Codice della Strada.

Nei giorni più recenti, le azioni delle forze dell’ordine hanno portato a diverse segnalazioni amministrative per il possesso di stupefacenti, denunce per guida sotto l’effetto di alcool o droghe, nonché un’arresto per spaccio di sostanze stupefacenti. Inoltre, sono state recuperate sedici vetture rubate e restituite ai legittimi proprietari.

Data l’efficacia di tali operazioni, i servizi ad “alto impatto” verranno proseguiti nelle prossime settimane e riproposti durante le prossime festività e occasioni in cui si prevedono maggiori spostamenti di persone.

