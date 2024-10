Ex Ilva, accensione Altoforno 1: Melucci rifiuta l’invito

Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto e presidente della Provincia ionica, ha rifiutato l’invito a partecipare alla cerimonia di riaccensione dell’Altoforno 1 nello stabilimento siderurgico ex ILVA.

La decisione, comunicata tramite una lettera inviata ai Commissari straordinari di Acciaierie d’Italia, è stata presa in segno di rispetto per le sofferenze subite dalla comunità e per evitare fraintendimenti sull’impegno istituzionale per una riconversione radicale del polo industriale.

Melucci ha sottolineato che, sebbene consapevole delle difficoltà economiche e occupazionali della fabbrica, la vera celebrazione sarà possibile solo quando si passerà alla produzione di acciaio con tecnologie moderne e sostenibili, come i forni elettrici.

Secondo il sindaco, la decarbonizzazione e la transizione verso un’industria ecocompatibile sono gli obiettivi da raggiungere, e solo allora la comunità potrà considerare l’inizio di una nuova era per Taranto.

