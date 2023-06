Europeo U21: L’Italia soffre ma batte la Svizzera

L’Italia soffre, ma batte la Svizzera (3-2) nella seconda partita dell’Europeo Under 21, rimandando il discorso qualificazione all’ultima sfida con la Norvegia. Primo tempo superlativo della squadra di Nicolato, che al termine della frazione è avanti di tre gol: Pirola (6’), Gnonto (11′), Parisi in pieno recupero (45’+4’). Inizio ripresa da incubo per gli azzurri che subiscono due reti in sei minuti: Imeri (47′) e Amdouni (52′). Nonostante la sofferenza, è una vittoria importante per l’Italia, che dopo l’ingiusto ko all’esordio con la Francia è padrona del proprio destino: un risultato positivo con la Norvegia garantirebbe il passaggio ai quarti.

SVIZZERA-ITALIA 2-3

RETI: 6′ Pirola (I), 11′ Gnonto (I), 45’+4′ Parisi (I), 47’ Imeri (S), 52’ Amdouni (S).

SVIZZERA (4-1-4-1): Saipi; Blum (46’ Males), Stergiou, Burch (86’ Vouilloz), Omeragic; Sohm; Imeri (86’ Von Moos), Rieder, Jashari, Ndoye (90’+2’ Stojilkovic); Amdouni. Panchina: Ammeter, Keller, Amenda, Di Giusto, Bares, Muller, Kronig, Krasniqi. All. Rahmen.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola (72’ Lovato), Scalvini; Bellanova, Tonali, Rovella (72’ Ricci), Bove, Parisi; Pellegri (46’ Cancellieri, 90’+2’ Cambiaghi), Gnonto (72’ Colombo) Panchina: Caprile, Turati, Esposito, Udogie, Cittadini, Miretti, Cambiaso. All. Nicolato.

ARBITRO: Al-Hakim.

AMMONITI: Pellegri (I); Sohm, Blum (S).

