Euro 2024, Spagna e Inghilterra ai quarti

La Spagna domina la Georgia 4-1

Al RheinEnergieStadion di Colonia, la Spagna supera la Georgia con un netto 4-1 negli ottavi di finale di Euro 2024, garantendosi un posto nei quarti. Le Furie Rosse iniziano con qualche incertezza a causa di un autogol di Le Normand al 18′, ma riescono a rimettersi in carreggiata. Al 39′, Rodri pareggia i conti con un sinistro chirurgico, seguito dalla precisa incornata di Ruiz al 51′. Nico Williams al 75′ e Olmo all’83’ sigillano la vittoria, assicurando la qualificazione per la squadra di de la Fuente. Kvaratskhelia tenta fino all’ultimo di riaccendere le speranze georgiane, ma i suoi sforzi risultano vani contro una Roja ben organizzata. Nei quarti di finale, in programma venerdì 5 luglio a Stoccarda, la Spagna affronterà la Germania, padrona di casa, in un match che si preannuncia spettacolare.

Inghilterra all’ultimo respiro: 2-1 sulla Slovacchia e sfida alla Svizzera

A Gelsenkirchen, l’Inghilterra batte la Slovacchia 2-1 negli ottavi di finale di Euro 2024, conquistando un posto nei quarti dove affronterà la Svizzera. La partita è stata tutt’altro che facile per i vicecampioni, che si trovano in svantaggio al 25′ del primo tempo per un gol di Schranz. Solo al 95′, in pieno recupero, Bellingham riesce a pareggiare con una spettacolare rovesciata, salvando Southgate. Al primo minuto dei tempi supplementari, Kane segna di testa il gol del sorpasso e della qualificazione. Il secondo tempo vede l’annullamento di un gol di Foden per fuorigioco e un palo colpito da Rice.

