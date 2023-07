Emergenza incendi nella BAT, l’allarme di CGIL per i Vigili del Fuoco

BAT – Quattordici interventi al giorno tra il 15 giugno e il 25 luglio, di cui nove per incendi di sterpaglie, macchia e boschi. Sono i dati che riguardano l’attività più recente dei Vigili del Fuoco della BAT, con il Comando Provinciale sempre più in affanno a causa delle alte temperature e delle condizioni di organico precarie ormai da diversi mesi.

La funzione pubblica CGIL ha lanciato nuovamente l’allarme con un comunicato in cui si sottolinea la difficoltà del Comando e dei suoi distaccamenti locali. «Andrebbe tecnologicamente rinforzato il servizio telecamere controllate in remoto e incrementate le squadre di pronto intervento, rinforzando i presidi di associazioni di volontari comunali, importantissimi per la presenza e la conoscenza del territorio. Purtroppo la decretazione del Comando ha prodotto una sottostimata pianta organica per la BAT». Questo il commento dei rappresentanti sindacali, che devono fare i conti con il lento potenziamento delle strumentazioni e con una quantità di personale insufficiente rispetto al numero delle emergenze riscontrate nelle ultime settimane. Un problema che va avanti ormai da un anno, con le segnalazioni del distaccamento di Barletta che erano già arrivate in passato. La situazione resterà critica per tutta la torrida estate pugliese.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp