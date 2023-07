Elezioni, Pagliaro accelera sulla sua candidatura a sindaco con tanto di inviti alla festa di incoronazione. Ed il Centrodestra? Guarda tace

Lecce- Inizia ad infiammarsi il clima elettorale in città e cosi, mentre i comuni cittadini cercano conforto all’ombra degli ombrelloni, la politica di destra e di sinistra esce dall’ombra e scalda i motori. Nel Centrodestra gli incontri ufficiali ed ufficiosi si susseguono nelle location note e meno, tattiche, nomi, confronti, tavoli e poi ancora proposte di candidature reali o presunte, liste, strategie. I programmi? Quelli sembrano essere marginali, l’unico imperativo sembra essere “ Vincere queste elezioni e riportare Lecce a destra”. Il mal contento che sembrerebbe aver seminato il sindaco uscente Carlo Salvemini infatti, sembrerebbe essere un ottimo valore aggiunto al nome che potrebbe unire la coalizione di Centrodestra. Perché l’altro mantra che ci si ripete è “andare uniti” ed a questa regola tutti vorrebbero attenersi anche perché in caso contrario la vittoria sarebbe difficile. Intanto mentre la coalizione cerca di dialogare e trovare una sintesi, c’è chi spinge sull’acceleratore. È il caso di Paolo Pagliaro, che forse per obbligare i leaders a legittimare il suo nome, avrebbe organizzato una festa per venerdì sera durante la quale dovrebbe essere ufficializzata la sua candidatura a sindaco di Lecce. Nulla ne sanno però, gli altri componenti della coalizione, che assicurano che le valutazioni sono ancora in alto mare e che ancora non si può fare un nome certo. Intanto sarebbero arrivati tramite whattup dei chiari inviti alla festa del Movimento regione salento durante la quale, come si legge, Pagliaro dovrebbe annunciare l’apertura della sua campagna elettorale. Ed il Centrodestra? Osserva e tace. Quindi la domanda regina sarebbe: Pagliaro correrà da solo? La risposta sarà affidata al tempo che, inesorabile, scorrerà sulla politica cittadina che al netto dei presenzialismi al momento, non accende particolari entusiasmi.

Maria Teresa Carrozzo

