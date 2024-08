Edificio crollato a Latiano, sindaco Maiorano: ‘Tragedia sfiorata’ (foto)

“E’ una tragedia sfiorata perchè fortunatamente in seguito a questo cedimento strutturale di uno degli immobili che insistono sulla centralissima via Francavilla non ci sono state conseguenze particolari per le persone. C’è stato un cedimento totale dell’intera struttura”. Lo dichiara Mino Maiorano, sindaco di Latiano (Brindisi), presente sul luogo in cui nella notte è crollato un grande edificio che ospita un negozio e il suo deposito. “Logicamente – aggiunge – non si conoscono le cause. Saranno le autorità competenti a verificare quali siano stati i motivi di questo cedimento. Però, in questo dramma strutturale”, le persone non sono coinvolte e “quindi non ci sono conseguenze particolari”. “Siamo stati fortunati nel dramma”, conclude.

Si seguito, il servizio fotografico di Massimo Todaro.

