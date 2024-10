Eccellenza, tutto pronto per la 10^ giornata

Non conosce sosta il campionato di Eccellenza, che torna con la decima giornata. Dopo il tris rifilato all’Unione Calcio Bisceglie in Coppa Italia, il Barletta attende l’Atletico Racale al “Puttilli”. I biancorossi, sempre in testa alla classifica con un vantaggio di nove punti sul gruppetto delle seconde, proveranno a riscattare lo 0-0 di Galatina, dove si è interrotta la striscia di otto vittorie consecutive.

I fari della decima giornata saranno puntati anche su Acquaviva-Novoli: le due squadre, appaiate a quota 16 punti, nell’ultimo turno hanno portato a casa l’intera posta in palio rispettivamente con Ginosa e Corato. Chi, invece, proverà a riscattare il mezzo passo falso dell’ultimo turno è la Polimnia, che dopo un 3-3 pirotecnico contro il Racale, attende tra le mura amiche il fanalino di coda Arboris Belli, mentre il Brilla Campi ospiterà sempre in casa il Massafra.

Tra le deluse di questo campionato di Eccellenza, c’è sicuramente il Bisceglie. I nerazzurri, sempre più impelagati nelle zone calde della classifica, affronteranno il Galatina. Discorso identico per il Molfetta, all’ostacolo Unione Calcio Bisceglie. A chiudere il quadro, il derby tutto in salsa salentina tra Gallipoli e Manduria, Nuova Spinazzola-Foggia Incedit e Ginosa-Canosa, con gli uomini di mister Di Simone reduci da tre vittorie consecutive.

