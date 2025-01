Eccellenza, Massafra: ecco il progetto ambizioso e innovativo di Di Stefano

Giovanni Di Stefano, in una nota ufficiale, ha confermato la continua collaborazione e i regolari confronti con Fernando Rubino, presidente del Massafra, auspicando che questi dialoghi culminino in un’associazione a lungo termine per il bene del club.

La visione delineata da Di Stefano si fonda su tre elementi principali che vanno oltre il semplice supporto finanziario:

1. Tessere abbonamento innovative

Gli abbonamenti stagionali saranno emessi sotto forma di carte prepagate Visa/Mastercard, che includeranno anche i costi di viaggio per le trasferte della squadra.

2. ASD Massafra Radio

Una nuova emittente radiofonica offrirà notizie sportive e, grazie alla collaborazione con MGM PYE PATHE RECORDS, una ricca selezione musicale, disponibile 24 ore su 24.

3. ASD Massafra TV

Una piattaforma televisiva trasmetterà le partite in diretta e, in collaborazione con CAROLCO SAMUEL GOLDWYN STUDIOS EAGLE LION FILMS, proporrà una libreria di oltre 500 film.

Di Stefano ha inoltre sottolineato l’intenzione di sviluppare i talenti locali, sia musicali che cinematografici, promuovendo il calcio per tutte le fasce d’età, inclusi gli over 50, e coinvolgendo, dove possibile, ex giocatori storici. “Lo stadio diventerà un luogo di incontro per le famiglie, con tolleranza zero per comportamenti inadeguati”, ha dichiarato. Questi punti rappresentano solo l’inizio di una visione ambiziosa che punta a rivoluzionare il futuro del Massafra Calcio, trasformandolo in un simbolo di innovazione e inclusività.

