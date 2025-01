Ufficiale, Lecce: Rémi Oudin passa alla Sampdoria

Il Lecce ha ufficializzato la cessione, a titolo temporaneo con opzione, di Rémi Oudin alla Sampdoria. Il centrocampista francese si unirà alla squadra blucerchiata per il prosieguo della stagione, con la possibilità per il club ligure di acquisirne il cartellino in futuro.

