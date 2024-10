Eccellenza, Bitetto è il nuovo allenatore del Bitonto

Il Bitonto Calcio ha ufficializzato la nomina di Francesco Bitetto come nuovo allenatore della prima squadra. Bitetto, nato a Bari il 7 ottobre 1969, ha una lunga esperienza sia come calciatore, avendo militato in diverse squadre dell’area barese e non solo, sia come allenatore. Ha iniziato la sua carriera tecnica nel 2011 con il Martina Franca e ha successivamente guidato squadre come Bisceglie, Unione Calcio, Barletta, Nardò e, più recentemente, il Molfetta in Serie D fino al 2023.

Il nuovo tecnico sarà alla guida degli allenamenti fino a domenica e debutterà in panchina nel match casalingo contro l’Arboris Belli, che si disputerà alle ore 16 presso lo stadio “Palmiotta” di Modugno.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author