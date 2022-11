Condividi su...

Sesta affermazione in campionato per il Bisceglie, ritornato al successo tra le mura amiche (mancava dal 25 settembre) grazie al rotondo 3-0 inflitto ad un San Severo imbottito di ex. Prestazione solida e convincente per l’undici allenato da Franco Cinque, sempre terzo a -2 dal tandem in vetta formato da Manfredonia e Corato, abile a legittimare la propria superiorità con la doppietta di un ispirato Di Rito (salito a quota 7 nel computo stagionale) intervallata dal terzo centro di Bonicelli. L’ottavo “clean sheet” in 9 partite per la porta difesa da Tarolli completa una domenica da incorniciare per la squadra del presidente Racanati.

Nel 3-5-2 nerazzurro di partenza spicca l’esordio del 18enne Leonardo Losapio, biscegliese doc impiegato da mezzala destra (dimostra buona tecnica e personalità durante tutta la partita), mentre Bonicelli torna a far coppia in prima linea con Di Rito. Cento secondi dopo il fischio d’avvio De Vivo impegna l’estremo ospite Leuci con un sinistro da oltre 20 metri. Al 13’ il taglio dalla destra di De Vivo è perfetto per l’inserimento in area di Pissinis, il cui tentativo oltrepassa la traversa. Il Bisceglie aumenta la pressione col trascorrere dei minuti: al 26’ il colpo di testa di Sanchez su azione d’angolo non centra la porta, poco più tardi è Di Rito a prodursi in una soluzione aerea, ma la sfera si perde sulla destra della porta. Il vantaggio è nell’aria e si materializza al 33’ in virtù della zampata di capitan Di Rito, scaltro nel riuscire ad approfittare dell’indecisione di un difensore foggiano sugli sviluppi di un cross del solito De Vivo. Due minuti dopo Di Rito imbecca Bonicelli, la cui inzuccata finisce fuori di un soffio (complice la deviazione di un avversario non rilevata dall’arbitro). Nell’unico minuto di recupero della prima frazione arriva il raddoppio stellato con l’impatto vincente in elevazione di Matthew Bonicelli che s’infila nell’angolo alla sinistra di Leuci.

Il canovaccio dell’incontro non cambia al rientro, con il Bisceglie sempre propositivo e in pieno controllo del risultato. Al 7’ Barletta si fa apprezzare con una caparbia azione personale sulla fascia destra culminata in un rasoterra impreciso, mentre il primo tiro del San Severo arriva allo scoccare dell’ora di gioco con un sinistro alto di Martignetti dai 20 metri. Al 25’ i padroni di casa mettono definitivamente in cassaforte i tre punti con il bis di giornata di capitan Di Rito, la cui incornata sottomisura su invito da calcio piazzato di De Vivo non lascia scampo a Leuci. L’ultimo segmento di gara scorre via senza particolari sussulti, eccezion fatta per un altro paio di interventi di Leuci sui tiri dalla distanza di De Vivo e Losapio.

BISCEGLIE-SAN SEVERO 3-0

RETI: 33’ pt Di Rito, 46’ pt Bonicelli, 25’ st Di Rito.

BISCEGLIE (3-5-2): Tarolli; Pissinis, Sanchez, Mastrippolito; Barletta (34’ st Dargenio), Losapio, Stefanini (47’ st Grumo), De Vivo (45’ st Paolillo), Dambros; Bonicelli (42’ st Mastropietro), Di Rito (38’ Salguero). Panchina: Zinfollino, Fanelli, Grumo, Di Pierro, Marasciulo. All. Cinque.

SAN SEVERO (3-4-3): Leuci; Caruso, Casella, Martignetti; Camporeale (37’ st Villani), Liso (9’ st Morra), Salvemini (48’ st Bufalo), Stoppiello; Devita (21’ st Siclari), Cannarozzi (14’ st Rossetti), Trotta. Panchina: Carella, Miglio. All. Rufini.

ARBITRO: Epicoco di Brindisi. Assistenti: Maizzi e Novielli.

NOTE: angoli 7-0. Recupero: pt 1’, st 4’.

AMMONITI: Liso, Barletta, Salvemini, Martignetti.