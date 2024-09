Eccellenza, Bisceglie: fiducia nei tifosi, pronto incontro con Koné

Dopo la partita di domenica a Massafra, la società Bisceglie Calcio ha rilasciato una nuova nota ufficiale. La dirigenza esprime piena fiducia che l’insulto razzista rivolto a Koné non sia partito da alcun membro del gruppo organizzato di sostenitori. Tuttavia, ribadisce che Koné ha percepito l’offesa provenire da una voce non identificata nella zona del Settore Ospiti dello stadio Italia. La società si dichiara solidale non solo con i suoi tesserati, ma anche con i tifosi, che continuano a dimostrare amore e sostegno per i colori nerazzurri. Infine, è stato proposto un incontro chiarificatore tra il gruppo organizzato e Koné per fare luce sull’accaduto.

