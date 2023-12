Due operazioni antidroga, arresti a Taranto e Manduria

La Polizia ha condotto un’importante operazione tra Taranto e la provincia per contrastare lo spaccio di droga. Due i blitz dei Falchi della Squadra Mobile e dagli investigatori del Commissariato di Manduria che hanno portato al sequestro di una grande quantità di sostanze stupefacenti.

I Falchi, avendo notato un movimento insolito di giovani in un edificio di via Giusti, residenza di un uomo di 50 anni agli arresti domiciliari per possesso di cocaina, hanno organizzato un servizio di osservazione scoprendo che l’uomo comunicava con presunti acquirenti dal balcone, coordinando la vendita di dosi di droga. Dopo aver registrato diverse transazioni, i Falchi sono intervenuti trovando cocaina, hashish, denaro e registri delle vendite durante una perquisizione. L’uomo è stato arrestato.

Gli agenti del Commissariato di Manduria hanno arrestato un 34enne per detenzione e spaccio di stupefacenti. Durante perquisizioni, hanno trovato marijuana in un forno esterno, oltre a un laboratorio per il confezionamento della droga, strumenti e denaro. Anche questo individuo è stato arrestato e posto ai domiciliari dopo l’invio dei documenti alle autorità competenti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp