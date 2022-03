FRANCAVILLA FONTANA – In una scuola di Francavilla Fontana ci sono da qualche giorno due studenti in più. Si tratta di un bimbo e una bimba arrivati nella Città degli Imperiali dall’Ucraina con la loro mamma Nataliia. Il sindaco Antonello Denuzzo ha incontrato mamma e bimbi nei plessi del Terzo Istituto Comprensivo, dove il personale sta curando l’inserimento dei bambini a scuola.

“Noi – ha detto Denuzzo – facciamo la nostra parte. Siamo in contatto con la Prefettura e con diverse realtà del terzo settore attive da tempo in Ucraina a supporto dell’infanzia e dei più fragili e lavoriamo in queste ore per allestire un sistema di servizi di accoglienza e integrazione per quanti arriveranno nella nostra Città”.

Guerra in Ucraina: come dare una mano

Anche Francavilla Fontana, come altri Comuni della Provincia di Brindisi, si è attivata per la creazione di una rete ad hoc in tema di accoglienza. Ognuno può fare la sua parte.

“Chi volesse attivarsi per dare una mano – spiega Denuzzo – può leggere l’avviso che abbiamo pubblicato sul sito del Comune, con le indicazioni per l’emergenza abitativa e per la raccolta fondi. Molti di voi mi scrivono di voler contribuire anche facendo piccole cose, perchè le notizie continuano a trasmettere l’angoscia per quanto accade a distanza, ma che in fondo è entrato con prepotenza nelle nostre vite. Vi ringrazio, perché la situazione si risolverà solo se tutti – e non solo le grandi istituzioni politiche internazionali – faranno la loro parte”.